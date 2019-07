Friesland /Wilhelmshaven Die Polizei gibt Entwarnung: Mit der Überprüfung von Feuerlöschern in Spielotheken in Friesland und Wilhelmshaven sowie Wittmund, Wiesmoor und Aurich hatte alles seine Richtigkeit.

Ende vergangener Woche hatte die Polizei um besondere Aufmerksamkeit gebeten, weil ein Unbekannter ohne Voranmeldung in der gesamten Region in Spielhallen aufsuchte, um dort angeblich Feuerlöscher zu kontrollieren. Die Spielhallenaufsicht hatte das der Polizei gemeldet.

Weil die Sachlage unklar war und der Verdacht aufkam, dass mit dieser Tour möglicherweise Spielhallen ausgekundschaftet werden, hatte die Polizei um besondere Achtsamkeit gebeten. Wie berichtet, trat der Unbekannte in Zivilkleidung auf und fuhr einen grauen oder silberfarbenen Caddy oder ein ähnliches Auto.

Ein Zeuge aus der Innenstadt in Wilhelmshaven hat nun das Auto entdeckt und der Polizei das amtliche Kennzeichen mitgeteilt. „Dieser Hinweis wurde von den Ermittlern überprüft, so dass sie anhand der Halterdaten feststellen konnten, dass tatsächlich ein Brandschutzunternehmen aus Nordrhein-Westfalen die Region im eigenen Interesse aufsuchte und der Mitarbeiter in dem Zusammenhang diverse Spielhallen für ihre Überprüfungen betrat“, teilt die Polizeiinspektion Wilhelmshaven nun mit. Die Polizei bedankt sich bei dem Zeugen für seinen Hinweis, der schließlich zur Entwarnung geführt hat.