Gödens Alarm für die Ortsfeuerwehr Gödens am frühen Montagmorgen: Auf der Bundesstraße 436 war um kurz vor 6.10 Uhr ein Pkw in Brand geraten. Der 44-jährige Fahrer hörte einen lauten Knall aus dem Motorraum und konnte das Fahrzeug noch auf den Grünstreifen zwischen Neustadtgödens und Altgödens lenken, sich in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzen. Er blieb unverletzt. Das Auto war allerdings nicht mehr zu retten: Der Wagen, ein Mercedes C-Klasse-Kombi, brannte völlig aus.

Vermutlich infolge eines technischen Defekts war der Motorraum des Fahrzeugs in Brand geraten. Die Front des Wagens und Teile des Motors schmolzen in der großen Hitze und unter dem Motorraum bildete sich eine Lache aus Aluminium.

Die Freiwillige Feuerwehr Gödens war mit zwölf Kameraden an der Einsatzstelle. Der Angriffstrupp der Ortswehr löschte den Brand unter Atemschutz mit Wasser und Schaum. Die Besatzung des zweiten Einsatzfahrzeuges sicherte die Einsatzstelle in beide Richtungen ab, der Verkehr staute sich zeitweise bis Horsten zurück.

Der Einsatz dauerte rund eineinhalb Stunden. Für die Lösch- und Aufräumarbeiten musste die Fahrbahn kurzzeitig gesperrt werden, wurde aber noch am Morgen wieder freigegeben. Zur Schadenshöhe gibt es keine Angaben.