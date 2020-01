Gödens Das Jahr ist noch jung, doch schon jetzt füllen sich die Berichtshefte der Ortsfeuerwehr Gödens: Vier mal musste die Feuerwehr im noch jungen Jahr 2020 bereits ausrücken, brennende Autos löschen oder Personen hinter verschlossenen Türen helfen.

Ein großen internen Brandherd hat die Ortswehr Gödens indes im vergangenen Jahr gelöscht und nach Querelen und Unstimmigkeiten eine neue Führungsspitze installiert: Zum neuen Ortsbrandmeister hatte die Mitgliederversammlung Jens Onken ernannt, der Frank Maaß ablöste. Maaß trat aus der Gödenser Wehr aus. Neuer Stellvertreter ist Torsten Sölken. Jens Onken führte als Gödenser Feuerwehrchef jetzt auch erstmals durch die Jahreshauptversammlung. Es sei gut gewesen, dass die Probleme bei einem moderierten Gespräch angesprochen, ausgesprochen und ausgeräumt wurden.

Personell ist bei der Wehr wieder alles im Lot – auch mit Blick auf die Einsatzstärke: Mit 37 Kameraden ist die Gödenser Wehr gut besetzt. Und in Gesine Wurm, die aus der Jugendabteilung nachrückte und zur Feuerwehrfrau ernannt wurde, erhöht sich dort der Frauenanteil auf vier.

Das abgelaufene Jahr 2019 geht mit 72 Übungsdiensten, einer Alarmübung und 33 „scharfen Einsätzen“ in die Annalen ein, das ist nur unwesentlich mehr als in den Jahren zuvor. Sieben mal mussten die Gödenser zu Kleinbränden ausrücken, vier mal zu Verkehrsunfällen. Besonders tragisch der Unfall wenige Tage vor weihnachten, bei der eine Mutter und ihre kleine Tochter starben.

Die Gödenser Feuerwehrleute besuchten 13 Lehrgänge an der FTZ Jever, außerdem im AFZ Wilhelmshaven und an der Niedersächsischen Akademie für Brand- und Katastrophenschutz, berichtete Jens Onken. Die im vergangenen Jahr im Vergleich zu anderen Jahren geringe Teilnahme an Lehrgängen hat einen guten Grund, sagte der Ortsbrandmeister: das hohe Niveau im Ausbildungsstand der Mannschaft.

Das Tanklöschfahrzeug und der Einsatzleitwagen befinden sich in einem guten technischen Zustand, wobei durch Nutzung und Alter Gebrauchspuren nicht ausbleiben. „Aber wir fahren damit schließlich auch keine Brötchen aus“, sagte Onken. Ein Löschfahrzeug macht jedoch zunehmend Zicken: Die bereits vor einigen Jahren für viel Geld erneuerte Fahrzeugpumpe zeigt abermals Undichtigkeiten.

Kritik gab es nach einem Unfall eines Feuerwehrkameraden, der bei einem Atemschutzlehrgang in der FTZ Jever in einen schacht gestürzt war, an der Leistungsfähigkeit der Feuerwehrunfallkasse. „Dass es bei einem längeren Ausfall nur eine Grundsicherung gibt, das kann ich heute den Feuerwehrkameraden nicht mehr verkaufen“, so Onken. Auch Bürgermeister Stephan Eiklenborg hält das für „beschämend“: „Es darf nicht sein, dass man nach einem Unfall, den man in Ausübung seines Ehrenamtes erleidet, anschließend finanziell zwischen den Seilen hängt“. Der betroffene Feuerwehrmann erklärte: „Es ist alles gut, solange man im Verletztengeld ist.“

In der Ausbildung wolle die Ortswehr solche Qualitätsmerkmale ausbilden, dass sich freiwillige Feuerwehrleute mit entsprechenden Lehrgängen und Erfahrung künftig auch bei Berufsfeuerwehren bewerben können.

Weiteres Thema war die Tagesverfügbarkeit. Viele Feuerwehrkameraden arbeiten auswärts und sind nicht vor Ort in Sande. Daher werden inzwischen grundsätzlich beide Ortswehren alarmiert, sagte Gemeindebrandmeister Peter Hoffbauer. Andre Kommunen seien daher dazu übergegangen, zum Bespiel Bauhofmitarbeiter einzustellen, die auch über eine Feuerwehrausbildung haben.