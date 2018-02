Passantin bemerkt Brand

Goelriehenfeld Eine aufmerksame Passantin hat am Donnerstagmittag bemerkt, dass Rauch aus einem Anbau eines Doppelhauses an der Grünenkamper Straße in Goelriehenfeld in der Gemeinde Bockhorn stieg. Nachdem die Löschversuche des 56-jährigen Hauseigentümers scheiterten, informierte er die Feuerwehr über Notruf.

Die Freiwilligen Feuerwehren Bockhorn und Grabstede rückten mit insgesamt 30 Kameraden an, um den Brand in der Zwischendecke des Anbaus zu löschen. Durch den Einsatz konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindert werden.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 bis 6000 Euro. Als Brandursache kommt nach derzeitigem Ermittlungsstand ein technischer Defekt in Betracht.