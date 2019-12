Grafschaft Noch am Abend waren die beiden Räuber ergriffen: Kurz vor 19.30 Uhr haben zwei maskierte den Supermarkt in Grafschaft überfallen. Laut Polizei blieb einer der beiden im Eingangsbereich stehen, der zweite bedrohte den Kassierer und zwang ihn so, die Kasse zu öffnen.

Der Räuber griff sich aus dem Scheingeld-Fach eine größere Menge Geld – doch dann wurde er in die Flucht getrieben: Eine Angestellte und ein Kunde hatten den Überfall bemerkt und begannen, den Räuber mit Waren zu bewerfen. Beide Täter flüchteten daraufhin Richtung Accum.

Der Kunde nahm die Verfolgung auf und konnte kurze Zeit später einen der Flüchtigen an einem Gebüsch entdecken. Ein Anwohner kam dem Mann zu Hilfe – beide hielten den Räuber bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten den zweiten Täter zunächst nicht finden, auch die Beute und das Messer blieben verschwunden.

Allerdings wurde der zweite Räuber etwa anderthalb Stunden später in der Nähe des Supermarkts festgenommen werden – der couragierte Kunde hatte ihn erkannt.

Die Polizei nahm beide Täter vorläufig fest; es handelt sich um einen 18- und einen 19-Jährigen, beide aus Schortens. Gegen beide wurden Ermittlungsverfahren wegen schweren Raubs eingeleitet. Nach jetzigem Ermittlungsstand zeigte sich einer der beiden in seiner polizeilichen Vernehmung geständig.

Ein Messer wurde sichergestellt, die Absuche nach der Beute und die weiteren Ermittlungen dauern an.