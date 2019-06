Harle /Wangerooge Es sei ein Albtraum gewesen, berichten die einen; andere danken ausdrücklich dem Catering an Bord, die die Stimmung hochgehalten hätten.

Wegen eines Großeinsatzes der Polizei saßen am Samstag die Passagiere auf der 14.30 Uhr- und auf der 15 Uhr-Fähre nach Wangerooge im Hafen von Harlesiel fest. Erst gegen 18 Uhr durften die Schiffe ablegen. Fahrgäste sprechen von rund 1500 Menschen, die ohne jegliche Information darüber, was passiert, wann es weitergeht und ob die Schiffe überhaupt noch ablegen, festsaßen.

„Ein schlechteres Handling der ganzen Situation hätte es nicht geben können. Unfassbar unprofessionell – ein viel zu überfülltes Schiff mit 200 Kleinkindern fast zwei Stunden bei laufendem Motor ohne irgendeine Information im Hafen stehen zu lassen, bevor man überhaupt wieder aussteigen darf, ist einfach ein Witz. Vollkommen egal, ob da jemand gesucht wurde nicht“, sagt ein Passagier.

Ein anderer berichtet: „Wir saßen fast drei Stunden auf der Fähre fest, dann mussten wir alle vom Schiff. Ein Traum mit drei kleinen Kindern, wir sind dann geflogen. Ein großes Dankeschön an die großartigen Insel-Flieger. Das muss aber hoffentlich irgendwas wirklich wichtiges gewesen sein, da saßen knapp 1500 Leute fest. Das war eine ziemlich beschissene Anreise.“

Auch für die Gemeinde- und Kurverwaltung Wangerooge ist die Informationssperre mehr als ärgerlich: „Man hätte schon erwarten können, dass die Passagiere per Durchsage um Geduld gebeten werden – eine höfliche Entschuldigung wäre auch angebracht gewesen“, sagte Bürgermeister und Kurdirektor Marcel Fangohr. Auch er hat nur erfahren, dass der Einsatz gegen 18 Uhr beendet worden sei.

Neben Polizisten in Zivil, die die Schiffe durchsuchten, waren auch hessische SEK-Kräfte vor Ort. Offenbar gab es Festnahmen. Über die Hintergründe des Einsatzes schwiegen sich Polizei und Staatsanwaltschaft aus. An diesem Dienstag will die Staatsanwaltschaft Kassel eine Stellungnahme abgeben. Während des Einsatzes kochte die Gerüchteküche: Von der Festnahme von Drogenkurieren war die Rede, aber auch von Sprengstoff; doch der Einsatz hängt mit dem Tod des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke zusammen.

Gegen 18.30 Uhr kreiste dann ein Polizeihubschrauber über der Insel: „Er kam aus Süden, vermutlich aus Harle, überflog den westlichen Teil des Dorfs Richtung Norden, drehte überm Strand beim Diggers Richtung Süden und begann einen Sinkflug; dann flog er wieder Richtung Strand und landete auf dem Flugplatz“, berichtete ein Wangerooger. er habe den Eindruck gehabt, als wolle der Hubschrauber auf der Polizeiwiese landen, sich dann aber für den Flugplatz entschieden.