Hohenkirchen Die Kinder kommen als erstes: Schnell haben sie entdeckt, dass es im Zelt angenehm warm ist. „Ooooh“, seufzt das Mädchen und hockt sich mit ihren kleinen Brüdern vor den Heizstrahler. Und dann kommen nach und nach noch mehr Kinder und Erwachsene, um sich aufzuwärmen und darauf zu warten, dass sie nach Hause zurückkehren können.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Hohenkirchen freut es, dass sie helfen konnten: Markus Gellert von der Gemeindeverwaltung hatte sie alarmiert und gebeten, ein warmes Zelt an der Gorch-Fock-Straße aufzubauen.

Die sieben Wohnblocks dort mit 52 Wohnungen waren seit dem Vortag ohne Heizung und Warmwasser – bei Nacht-Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Mehr als 160 Menschen, viele Kinder, hatten in der Nacht schon erbärmlich gefroren, denn die Wohnungen in den Blocks waren schnell ausgekühlt.

Das Problem: Die Wohnsiedlung hat mehrmals den Besitzer gewechselt in den vergangenen Jahren. Und der ganz neue Eigentümer, laut Gemeindeverwaltung eine Immobilienfirma in Berlin, hatte schlicht die Gasrechnungen nicht mehr gezahlt – so drehte EWE zuletzt den Gashahn zu. Und ohne Gas kann die zentrale Heizanlage keine Wärme produzieren. „Abstimmungsprobleme nennt man das wohl“, sagte Bürgermeister Björn Mühlena, der sich die Lage vor Ort anschaute.

Denn die Mieter in den Wohnblocks konnten überhaupt nichts für die Situation: Sie haben ihre Strom- und Gasrechnungen immer brav bezahlt.

Damit die Menschen aus der Gorch-Fock-Straße sich wenigstens aufwärmen können, rief Markus Gellert die Feuerwehr: Die Einsatzkräfte um Ortsbrandmeister Eike Eilers rückten mit großem Zelt, mehreren Heizöfen und Sitzgarnituren aus. Schnell stand das zelt, die Heizöfen liefen – und die Kinder kamen.

Nach rund drei Stunden konnten die Heizstrahler am Donnerstagabend wieder abgestellt werden: Das Gas in der Wohnsiedlung floss wieder. Gellert und Mühlena hatten erreichen können, dass der Energieversorger EWE das Gas am Abend noch wieder anstellte.

Bis das Blockheizkraftwerk wieder hochgefahren war und Wärme in den ausgekühlten Wohnungen ankam, vergingen indes gut vier Stunden. Und in dieser Zeit war das Wärmezelt der Feuerwehr ein willkommener Treffpunkt. „Besonders freute uns das kleine Dankesschreiben einiger Anwohner und der Dank der Kinder. Das sind die Dinge, die Einsätze so erfüllend macht“, sagt Ortsbrandmeister Eike Eilers.

