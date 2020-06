Blaulicht: Schlägerei vorm Hooksieler Fischimbiss

Hooksiel Vier Streifenwagenbesatzungen der Polizei waren nötig, um eine Schlägerei unter Frauen vor dem Hooksieler Fischimbiss an der Langen Straße zu beenden: Die fünf Frauen, 19, 33, 35, 44 und 45 Jahre alt, waren am Freitag gegen 16.25 Uhr in Streit geraten.

Vorausgegangen waren laut Polizei diverse Verkehrsdelikte auf der Landesstraße 810/ Hooksieler Landstraße, zwischen Fedderwarden und Hooksiel. Als beide Parteien im Hooksieler Ortskern ihre Autos anhielten, schaukelte sich die Situation derart hoch, dass die Frauen nach lautstarkem Streit aufeinander losgingen. Die Polizei trennte die Frauen voneinander und leitete diverse Strafverfahren ein.

