Nach 32 Einsatzjahren wird die „Alfried Krupp“ abgelöst

Aus dem tragischen Unglück der „Alfried Krupp“ vor 25 Jahren zog die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) die Konsequenz, dass alle Schiffe nur noch geschlossene Fahrstände haben. Die „Alfried Krupp“ wurde damals instandgesetzt, sicherheitstechnisch modernisiert und wieder auf Borkum stationiert. Nach 32 Einsatzjahren wird sie im Frühjahr 2020 durch die zurzeit in Bau befindliche „Hamburg“ abgelöst.

Die „Alfried Krupp“, Seenotrettungskreuzer der 27,5-Meter-Klasse, verfügt über besonders umfangreiche Einrichtungen für den maritimen Such- und Rettungsdienst (SAR) und eine beeindruckende Feuerlöschkapazität. Die Klasse zählt zu den leistungsfähigsten SAR-Einheiten, auch im internationalen Vergleich.

Dieser bewährte Typ wird nun nach und nach durch die völlig neu konstruierte 28-Meter-Klasse ersetzt. Die „Hamburg“ ist das vierte Schiff dieses Typs.

An den vor 25 Jahren verunglückten Vormann Bernhard Gruben erinnert der 1997 in Dienst gestellte und in Hooksiel stationierte Seenotrettungskreuzer „Bernhard Gruben“.

www.seenotretter.de