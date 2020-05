Wassersport: Hooksieler Segler zweimal vor Borkum in Seenot

Hooksiel /Borkum Für zwei Segler aus Hooksiel und ihren Hund ist ihr Segeltörn vor Borkum am Samstag an Bord des neuen Seenotrettungskreuzers 40 der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) zu Ende gegangen: Gleich zweimal an einem Tag waren die Segler in der Emsmündung auf die Hilfe der niederländischen und deutschen Seenotretter angewiesen – und mussten schließlich aus dem Wasser gerettet werden.

Gegen Mittag hatten die Frau und der Mann nahe der Tonne Osterems 48 Ruderprobleme ihrer Elf-Meter-Segelyacht (Heimathafen Hooksiel) gemeldet. Da das Rettungsboot „Jan en Titia Visser“ der niederländischen Seenotretter KNRM ganz in der Nähe auf Kontrollfahrt war, nahm es das Boot auf den Haken und brachte es samt Besatzung nach Eemshaven. Dort sollte der Defekt repariert werden.

Am frühen Abend meldete der Kapitän der deutschen Autofähre „Ostfriesland“ den Borkumer Seenotrettern dann, dass dieselbe Jacht in der Fischerbalje vor der Insel festgekommen war. Kurz darauf setzte der Skipper den „Mayday“-Ruf – unmittelbare Lebensgefahr – ab. Bei Westsüdwest-Winden um acht Beaufort (bis 74 km/h) arbeitete das Boot schwer in der Brandung. Das Tochterboot TB 44 des noch ungetauften Seenotrettungskreuzers SK 40 – die künftige „Hamburg“ – nahm Kurs auf den Havaristen. Ein Windpark-Schiff und ein Lotsenboot waren ebenfalls vor Ort.

Bis auf etwa 50 Meter tastete sich TB 44 heran, um mit dem Leinenwurfgerät eine Verbindung herzustellen. „Plötzlich sahen wir, wie die Segler – vielleicht aus Angst und obwohl wir Anweisung gegeben hatten, an Bord zu bleiben – ihr Schlauchboot bestiegen. Es hat nur Augenblicke gedauert, bis achterliche Winde das nur etwa zwei Meter lange Boot kentern ließen“, berichtet Seenotretter Uwe Gerdelmann.

Die Seenotretter reagierten umgehend. Sie fuhren an die Schiffbrüchigen heran und retteten die beiden etwa 50-Jährigen samt Bordhund aus dem Wasser.

Verstärkt um alarmierte Freiwillige lief TB 44 kurz darauf mit vierköpfiger Besatzung erneut zur ungesicherten Segelyacht. Ein Seenotretter stieg auf den Havaristen über und belegte die Schleppleine. Der Kreuzer zog die Yacht sicher in den Borkumer Schutzhafen.