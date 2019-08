Hooksiel Schon wieder stecken Urlauber im Watt fest – und sorgen für einen Großeinsatz. Diesmal standen eine 48 Jahre alte Frau und ihre zwölf Jahre alte Tochter vor Hooksiel hüfthoch in einem Pril fest und kamen aus eigener Kraft nicht mehr heraus.

Gegen 13.45 Uhr ging am Dienstag der Alarm ein – und die gesamte Rettungskette aus Freiwilligen Feuerwehren Hooksiel und Waddewarden, DLRG, Rettungshubschrauber „Christoph 26“ und Rettungsdienst Friesland sowie DGzRS Hooksiel und Horumersiel setzte sich erneut in Gang. Weil die beiden Urlauberinnen aus Rheinland-Pfalz nicht einfach per Muskelkraft aus dem klebrigen Schlick befreit werden konnten, betreuten die Kräfte der DLRG sie zunächst im Watt.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und der DLRG holten Mutter und Tochter mit dem Feuerwehr-Schlauchboot aus dem Schlick. Die DLRG-Strandwächter, die die beiden im Watt betreut hatten, durften sich vom Hubschrauber per Winde hochziehen lassen und ans Ufer fliegen. Alle sind wohlauf.

„Wir möchten in diesem Zusammenhang noch einmal eindringlich davor warnen, ohne Ortskenntnis und ausreichende Kenntnisse über die Gezeiten und ihre Auswirkung auf eigene Faust ins Watt zu laufen“, sagt Hooksiels Ortsbrandmeister Jörg Nöchel.

Erst am Sonntag hat die Feuerwehr Minsen gemeinsam mit DLRG, DGzRS, Rettungsdienst und „Christoph 26“ einen Vater und seine beiden 11 und 13 Jahre alten Kinder bei auflaufendem Wasser rund drei Kilometer vom Ufer entfernt auf einer Sandbank bei Minsener Oldeoog gerettet. Der Vater hatte selbst den Notruf gewählt, als das Wasser auflief und sich herausstellte, dass sie es nicht zum sicheren Strand zurückschaffen würden. Die drei waren vom Rettungshubschrauber aufgenommen und an Land gebracht worden.

In den vergangenen Wochen hatten Wangerlands Feuerwehren – insbesondere Minsen und Hooksiel – bereits mehrere Strandrettungs-Einsätze. Immer wieder unterschätzen Urlauber das Watt und die Gezeiten – die Flut läuft schneller auf, als man sich vorstellen kann.

Vor allem das Hooksieler Watt ist tückisch: Es besteht zum größten Teil aus Schlickwatt – man sinkt schnell im matschigen Boden ein und muss regelrecht durch Schlamm waten. Je feuchter es ist, desto beschwerlicher ist der Weg durchs Schlickwatt – deshalb finden vor Hooksiel auch so gut wie keine geführten Wattwanderungen statt.