Hooksiel „Wassereinbruch in einer Yacht“: So lautete die Alarmmeldung für die Freiwilligen Feuerwehren Waddewarden und Hooksiel am Sonntagnachmittag durch die Leitstelle Friesland/Wilhelmshaven: Auf einer Yacht in der Marina Hooksiel war es durch einen technischen Defekt zu einem Wassereinbruch gekommen, so dass das Boot zu sinken drohte.

Die Einsatzkräfte lenzten das Boot mit einer vom Förderverein gestifteten Abwassertauchpumpe und dichteten die Leckage ab, so dass ein weiterer Wassereinbruch wirkungsvoll verhindert wurde, berichtete Ortsbrandmeister Jörg Nöchel.

Einsatzleiter war der stellvertretende Ortsbrandmeister Patrick Obst aus Hooksiel. Insgesamt waren ca. 30 Feuerwehrleute beider Feuerwehren mit sechs Fahrzeugen im Einsatz.

Im Anschluss schleppte das Tochterboot des DGzRS-Seenotrettungskreuzers Bernhard Gruben“, die „Johann Fidi“ in die Werft Hooksiel zur Reparatur. Die ebenfalls an der Einsatzstelle befindliche Wasserschutzpolizei dokumentierte den Vorfall.