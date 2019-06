Hooksiel Die Freiwillige Feuerwehr Hooksiel hatte am Donnerstagabend einen Hilfseinsatz im Watt vor Hooksiel: Dort war ein verlassener Heuler gesichtet worden.

Da einer der Freiwilligen gleichzeitig „Wattenjagdaufseher“ ist, wurde er angerufen und um Rat gebeten. Er begutachtete die Lage vor Ort, entschied, dass der Heuler aufgrund seines Zustands geborgen und nach Norden-Norddeich in die Seehundaufzuchtstation gebracht werden muss. Da der Seehund weit draußen im Watt lag, war ihm eine Bergung ohne Feuerwehr-Unterstützung nicht möglich – so machten sich kurzerhand die Einsatzkräfte mit zwei Fahrzeugen auf den Weg. Der Heuler wird nun in Norddeich aufgepäppelt.

Gegen Mitternacht folgte der nächste Alarm: „H-Kontrolle Undichter Gastank auf dem Campingplatz“, lautete das Stichwort. Der Ortsbrandmeister rückte aus und stellte fest, dass aus einem Sauerstofftank in einem Campingmobil flüssiger medizinischer Sauerstoff austritt.

Er holte den Behälter aus dem Fahrzeug, stopfte das Leck erst einmal zu und rief den Notdienst des Gasversorgers zur weiteren Behandlung.