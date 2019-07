Preise für Engagement für Umwelt und Soziales

Engagement in den Kinder- und Jugendfeuerwehren im Bereich Umwelt oder Soziales zahlt sich aus: Das wurde am Dienstagabend im Ferienzeltlager des Oldenburgischen Feuerwehrverbands (OFV) in Hooksiel deutlich. Alle drei Jahre lobt die Öffentliche Versicherung Oldenburg einen Aktivitätenpreis aus. In diesem Jahr wurden 6000 Euro Preisgeld dafür bereitgestellt.

Acht Kinder- und Jugendfeuerwehren hatten sich mit ein oder zwei Aktivitäten beworben. Unter ihnen wurde der Geldpreis aufgeteilt. In der Jury saßen der Sprecher der Jugendfeuerwehren im OFV, Klaus Fischer (Delmenhorst), OFV-Geschäftsführer Christian Rhein und Udo Schwarz, stv. OFV-Vorsitzender (Damme).

Der 1. Preis in Höhe von 1500 Euro ging an die Jugendfeuerwehr Falkenburg für „Gemeinsam sind wir stark“ mit zwei Aktionen: Zum einen beteiligen sich die Jugendlichen jedes Jahr an der Aktion Saubere Landschaft, zum anderen nahmen sie am Sommerfest des Hospizes teil.

Der zweite Preis (1300 Euro) ging an die Jugendfeuerwehr Sande für „Gemeinsam statt einsam“: Die Jugendlichen drehten ein Video, das verdeutlicht, dass jeder auf seine Weise besonders ist.

Auf Platz 3, mit 1000 Euro dotiert, landete die JF Metjendorf, die seit ihrer Gründung vor 21 Jahren das Thema Inklusion aktiv lebt.

Die weiteren Gewinner: Elsfleth (600 Euro) mit ihrem Kulturtag, Seefeld-Reitland-Schwei (600 Euro) mit Hilfspaketen für Osteuropa; Lohne (400 Euro) mit einer Umweltaktion, die Kinderfeuerwehr Metjendorf (400 Euro) mit „Sauberes Metjendorf“ und die Jugendfeuerwehr Schierbrok-Schönemoor (200 Euro) mit der Aktion „Gastkinder“.