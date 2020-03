Mit Uniform Aber Ohne Dienstausweis: Falsche Polizisten waren in Hooksiel unterwegs

Hooksiel Am Freitag zwischen 12 und 12.30 Uhr hatte ein Hooksieler Besuch von der „Polizei“: Zwei Männer in Polizeiuniform hatten bei dem Mann an der Langen Straße geklingelt; sie gaben vor, Ermittlungen zur Herkunft des Bewohners durchführen zu müssen. Als der Mann nach den Dienstausweisen der angeblichen Beamten fragte, konnten die natürlich keinen Ausweis vorlegen. Der Hooksieler ließ die beiden deshalb auch nicht in seine Wohnung.

„Der Mann hat genau richtig reagiert“, lobt Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland: „Lassen Sie keine Fremden in die Wohnung und sich immer den Ausweis zeigen, wie im aktuellen Fall.“

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei alle, die am Freitag und Wochenende ähnliches erlebt haben, sich beim Kommissariat Jever unter Tel. 04461/92 110 zu melden.