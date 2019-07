Hooksiel Einer Urlauberfamilie hat am Freitagabend mit ihrer Wattwanderung einen Rettungseinsatz in Hooksiel ausgelöst.

Um kurz vor 22 Uhr ging bei den Feuerwehren Hooksiel und Waddewarden der Alarm „3 Personen im Watt“ ein.

Beim Eintreffen sichteten die Feuerwehrkräfte mit dem Fernglas eine fünfköpfige Familie rund 800 Meter vom Strand entfernt. Unverzüglich machte sich der erste Erkundungstrupp aus Feuerwehrkräften auf den Weg. Weitere Kräfte bereiteten die Rettung mit Schlauchboot vor, außerdem trafen sie wegen der schnell einsetzender Dunkelheit Vorkehrungen für die Ausleuchtung der Einsatzstelle.

Glücklicherweise stellte sich jedoch heraus, dass der Priel, welches die Urlauber vom sichern Strand trennte, nur sehr wenig Wasser führte. So konnten die Einsatzkräfte die Familie zu Fuß an Land führen und dem Rettungsdienst übergeben. „Nach einer kurzen medizinischen Kontrolle konnten sie ihren Urlaub um eine aufregende Erfahrung reicher fortsetzen“, schreibt die Freiwillige Feuerwehr Hooksiel in ihrem Einsatzbericht.

Die rund 45 Kräfte konnten den Einsatz nach etwa einer Stunde beenden.

Ortsbrandmeister Jörg Nöchel warnt aus dem aktuellen Anlass noch einmal eindringlich davor, ohne Ortskenntnis und ausreichende Kenntnisse über die Gezeiten eine nicht geführte Wattwanderung zu unternehmen, schon gar nicht bei einsetzender Dunkelheit.