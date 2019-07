Hooksiel Die Flut hatte zum Glück noch lange nicht eingesetzt – Hochwasser war für 3.36 Uhr angesetzt –, doch die Dämmerung brach herein: Eine fünfköpfige Urlauberfamilie hat am Freitagabend einen Großeinsatz am Strand von Hooksiel verursacht.

Die Familie – zwei Erwachsene, drei Kinder – war am Abend auf eigene Faust ins Watt spaziert. Rund 800 Meter vom Strand entfernt verließen die Wattwanderer die Kräfte und sie wurden unsicher: Nachdem sie einen Priel mit Mühe durchwatet hatten, standen sie vor dem nächsten Pril. In Hooksiel ist das Watt sehr schlickig, das Durchwaten ist mühsam. Und kaum zu erkennen ist, wie tief ein Priel ist.

Die Urlauber wussten nicht weiter, fühlten sich in Gefahr und riefen per Notruf um Hilfe. Die Leitstelle Oldenburg setzte die Rettungskette mit dem Alarmstichwort „Drei Personen im Watt“ in Gang.

Um 21.55 Uhr rückten rund 45 Retter aus – neben den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Hooksiel und Waddewarden der Rettungsdienst, die DGzRS Hooksiel und Horumersiel mit der „Johann Fidi“ und der „Baltrum“, die DLRG Wangerland mit zwei Booten und die Wasserschutzpolizei.

„Glücklicherweise stellte sich heraus, dass der Priel, der die Urlauber vom sicheren Strand trennte, nur sehr wenig Wasser führte und einfach durchlaufen werden konnte“, sagte Hooksiels Ortsbrandmeister Jörg Nöchel. So konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr die Fünf an Land führen – sie sind nun um eine aufregende Urlaubs-Erfahrung reicher.

Die Feuerwehr und alle anderen Retter, die regelmäßig am Strand und im Watt im Wangerland Einsatz sind, um entkräftete Kitesurfer oder Wattwanderer zu retten, appellieren an alle Urlauber, auf keinen Fall ohne Ortskenntnis und ausreichende Kenntnisse über die Gezeiten und deren Auswirkung eine Wattwanderung auf eigene Faust zu unternehmen. „Und schon gar nicht bei einsetzender Dunkelheit“, so Nöchel.