Hooksiel Bei einem Zwischenfall im Meerwasserhallenbad in Hooksiel ist am Freitagmorgen ein zehnjähriger Junge reanimiert worden. Das Kind war mit seiner Klasse der Grundschule Tettens zum Schulschwimmen in dem Bad. Es wurde nach dem Schwimmunfall zur weiteren Behandlung ins Klinikum Oldenburg verlegt. Laut Polizei ist der Gesundheitszustand des Jungen als „sehr kritisch“ zu bezeichnen.

Die Ermittlungen der Polizei in dem Fall dauern zurzeit an, weitere Details zu dem Vorfall sind im Moment nicht bekannt.