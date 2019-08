Hooksiel /Wilhelmshaven Nachdem am Dienstag auf einem Campingplatz in Hooksiel ein 30-jähriger Mann von einem Pkw angefahren und schwer verletzt wurde, hat eine Richterin am Mittwoch einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Mordes und anderer Delikte erlassen. Dieser wurde unter der Auflage, sich täglich bei der Polizei in seinem Heimatort zu melden, und der Zahlung einer Kaution zunächst außer Vollzug gesetzt.

Der aus Nordrhein-Westfalen stammende 23-Jährige hatte am späten Dienstagabend auf dem Gelände des Campingplatzes in der Straße Straat övert Diek einen 30-jährigen Mann angefahren, der ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen stammt. Dieser zog sich dabei laut Polizeiangaben „nicht unerhebliche Verletzungen“ zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr habe aber keine bestanden.

Zunächst waren die Beamten von einem Verkehrsunfall ausgegangen. Doch nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass der 23-Jährige, der keinen Führerschein besitzt, mit dem Pkw „mit aufheulendem Motor“ auf dem Parkplatz umhergefahren sei und den 30-Jährigen dabei vorsätzlich angefahren habe.

Anschließend sei der mutmaßliche Täter geflüchtet, ohne sich um das am Boden liegende Opfer zu kümmern. Er konnte aber von Beamten im Rahmen einer Fahndung aufgegriffen werden. Der 30-Jährige räumte ein, den Pkw gefahren zu haben. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 1,88 Promille.