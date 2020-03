Zehnjähriger In Hallenbad Reanimiert: Obduktionsergebnis nach Unglück in Hooksiel liegt vor

Hooksiel Der am Montagabend verstorbene Junge ist auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg am Mittwochvormittag gerichtsmedizinisch untersucht worden. Der Zehnjährige war nach Gesundheitsproblemen beim Schulschwimmen der Grundschule Tettens in Hallenbad Hooksiel reanimiert worden. Er überlebte das Unglück aber nicht, sondern starb am Montag.

Die Untersuchung hat nach vorläufigem Obduktionsergebnis keine Hinweise auf eine todesursächliche Fremd- oder Gewalteinwirkung gegeben, teilt die Polizei mit. Es ist von einer inneren, natürlichen Ursache auszugehen. Die Ermittlungen haben ebenso keine Hinweise auf ein strafbares Verhalten, insbesondere der Aufsichtspersonen ergeben.