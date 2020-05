Freiwillige Feuerwehr Minsen Im Löscheinsatz: Kleinlaster fängt an Tankstelle Horumersiel Feuer

Horumersiel Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Minsen: Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Minsen zu einem Brand in der Nähe der Tankstelle in Horumersiel gerufen.

Aus bisher ungeklärter Ursache war ein Kleinlastwagen eines Garten- und Landschaftsbaubetriebs in Brand geraten.

Als die Feuerwehr eintraf standen der Motorraum, das Fahrerhaus und die angrenzende Hecke bereits in Brand. Die Löschversuche von Ersthelfern mit Pulverlöschern hatten das Feuer nicht aufhalten können. Die Insassen hatten das Fahrzeug unverletzt verlassen können.

Zwei Ersthelfer wurden wegen Rauchgasvergiftung zur Beobachtung an den Rettungsdienst übergeben. Das verunreinigte Löschwasser wurde aufgefangen, mit Bindemittel gebunden und somit ein Eindringen in die Kanalisation vermieden.

Die Feuerwehr Minsen war mit 15 Feuerwehrkameraden etwa 2 Stunden im Einsatz. Die Einsatzleitung hatte der Ortsbrandmeister Norbert Freymuth. Nach Abtransport des Unfallwagens wurden der Seitenstreifen und der Radweg gereinigt.