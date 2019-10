Die Eckdaten des Neubaus

Das SRB „Wolfgang Paul Lorenz“:

• Länge über Alles: 10,1 Meter

• Breite über Alles: 3,61 Meter

• Tiefgang: 0,96 Meter

• Verdrängung: 8 Tonnen

• Geschwindigkeit: 18 Knoten (ca. 33 km/h)

• Besatzung: Freiwillige

• Antrieb: ein Propeller, 380 PS

Wie alle Einheiten der Seenotretter sind die neuen Seenotrettungsboote als Selbstaufrichter konstruiert und vollständig aus Aluminium im Netzspantensystem gebaut. Sie zeichnen sich durch hohe Seetüchtigkeit aus – in Grundsee und Brandung und selbst bei Grundstößen.

Horumersiel zählt zu den ältesten Stationen der Seenotretter. Bereits 1866, ein Jahr nach Gründung der DGzRS, wurde in Horumersiel ein erstes Ruderrettungsboot stationiert. Heute engagieren sich auf der DGzRS-Station Horumersiel 15 freiwillige Seenotretter/innen um Vormann Günter Ihnken.

Das neue 10,1-Meter-Seenotrettungsboot „Wolfgang Paul Lorenz“ hat auf der Freiwilligen-Station Horumersiel die 1994 in Dienst gestellte und seit 2004 in Horumersiel stationierte „Baltrum“ abgelöst. Dieses 8,5 Meter lange Seenotrettungsboot wird von der DGzRS außer Dienst gestellt. Das Boot wird allerdings im Seenotrettungsdienst bleiben und an die Dansk Søredningsselskab, einen Freiwilligen-Seenotrettungsdienst in Dänemark, übergeben.

