Brand In Jeringhave: Matratze in Kinderzimmer brennt

Jeringhave Zu einem Brand in einem Kinderzimmer in Jeringhave mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Borgstede-Winkelsheide am Dienstagabend ausrücken.

Als die Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf, war die größte Gefahr offenbar bereits gebannt. Im Garten fanden die Einsatzkräfte eine brennende Matratze vor, die schnell mit einem Gartenschlauch abgelöscht werden konnte. Bewohner des Hauses hatten sie aus dem Fenster des Kinderzimmers nach draußen geworfen.

Bei der Aktion zog sich aber die 49-jährige Wohnungsinhaberin Brandverletzungen zu. Außerdem verletzte sich ein 14-Jähriger leicht, weil er Rauchgase eingeatmet hatte. Die Feuerwehr übergab die beiden Verletzten an den Rettungsdienst.

Im Zimmer selbst entstand laut Feuerwehr nur ein leichter Brandschaden. Die Kameraden mussten dort selbst nicht mehr tätig werden. Schäden am Gebäude entstanden laut Polizeimitteilung vom Mittwochnachmittag nicht.

Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz abgeschlossen und die Feuerwehr konnte die Einsatzstelle wieder verlassen.