Mit Auto gegen Baum gefahren

Jethausen Glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am Montagvormittag um 9.45 Uhr in Jethausen ereignete. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein 45-Jähriger aus Varel mit seinem Wagen auf der Hoheluchter Straße in Richtung Jethausen unterwegs. Der Mann blieb unverletzt. In einer Linkskurve kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Da das Auto nicht mehr fahrbereit war, musste es abgeschleppt werden. Über die Schadenshöhe machte die Polizei keine Angaben.