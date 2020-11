20-Jähriger flieht vor Kontrolle

Jever Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss: Die Flucht vor der Polizeikontrolle ist einem 20-Jährigen am Dienstag nicht gelungen. Gegen 23.57 Uhr war er einer Funkstreifenwagenbesatzung aufgefallen, weil er mit seinem Auto offensichtlich zu schnell durch Jever fuhr. Die Polizei fuhren hinter dem Auto her, gaben Haltezeichen übers Blaulicht und schalteten auch die Sirene ein.

Doch der 20-Jährige hielt nicht an, sondern trat aufs Gaspedal, um zu flüchten. Die Fahrt endete auf dem Fasanenweg Moorwarfen, wo der Fahrer ausstieg und wegrannte, während sein Auto weiterrollte und an eine Laterne stieß. Wie sich herausstellte, hatte er keinen Führerschein und saß bekifft am Steuer.

