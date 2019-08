Jever Der 85-Jährige, der am Montagnachmittag bei einem Unfall auf der Wangerländischen Straße in Jever schwer verletzt wurde, ist in der Nacht zu Freitag im Krankenhaus verstorben. Das teilte die Polizei mit.

Gegen 17 Uhr am Montag hatte sich der Mann auf seinem Pedelec vom Radweg entlang der Wangerländischen Straße nach links auf die Fahrbahn eingefädelt. Dabei wurde er von einem nachfolgenden Auto erfasst. Beim Zusammenstoß wurde der Radfahrer so schwer verletzt, dass er an seinen Verletzungen nun gestorben ist.