Jever Um Menschen und Regionen vor Wasser zu schützen, war die Kreisfeuerwehrereitschaft Friesland schon öfter außerhalb des Kreisgebietes im Einsatz. Im vergangenen Spätsommer gehörte sie zu den Einheiten, die bei dem wochenlangen Moorbrand auf der Bundeswehrerprobungstätte Meppen das Wasser zur Brandbekämpfung einsetzte. Die 24 Feuerwehrmänner aus fünf Ortsfeuerwehren des Landkreises Friesland wurden dafür jetzt ausgezeichnet.

als das Moor brannte Der Moorbrand auf dem Bundeswehrgelände bei Meppen hatte im Sommer 2018 für Schlagzeilen und für viel Kritik an der Bundeswehr gesorgt. Der Brand entstand bei ei­nem Raketentest, der trotz höchster Brandwarnstufe durchgeführt worden war. Die Schäden gehen in die Millionen Euro. 1200 Hektar Moor wurde zerstört und ca. 500 000 Tonnen CO2 freigesetzt – doppelt soviel, wie das Land durch Klimaschutzprojekte eingespart hat. 11 000 Feuerwehr- und Einsatzkräfte aus dem ganzen Nordwesten halfen bei der Bekämpfung des Brandes, der erst Mitte Oktober gelöscht war.

Kreisbrandmeister Gerd Zunken erinnerte daran, dass dieser Einsatz wie kaum ein anderer in der öffentlichen Diskussion stand und für die Einsatzkräfte herausfordernd und anstrengend war. Bei dem Moorbrand in Meppen habe sich gezeigt, wie wichtig die Kreisbereitschaften der Feuerwehren sind, die mit ihrem komprimierten und gezielten Löschangriff die Lage in den „Griff“ bekamen und viel früher unterstützend hätten eingesetzt werden müssen, sagte Zunken. Der Landkreis Friesland war mit dem Wasserversorgungszug, geleitet von Kreisbereitschaftsführer Maik Biere (Neuenburg) an dem Einsatz beteiligt.

Bei der Sommerdienstbesprechung der Gemeinde- und Ortsbrandmeister mit den Führungskräften der Kreisfeuerwehr in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Jever stand die Kommunikation und die Pflege der Kameradschaft im Vordergrund. Kurz darum auch der offizielle Teil, denn der Verpflegungszug Wiarden versorgte alle mit Leckerem vom Grill.

Erste Kreisrätin Silke Vogelbusch überreichte den ehrenamtlichen Kräften den „Erinnerungstaler“ von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen und übergab die Dankesurkunde des Niedersächsischen Innenministers Boris Pistorius. Landesweit wurden insgesamt 700 Einheiten für ihre Unterstützung bei den Löscharbeiten des Brandes ausgezeichnet.

Der Moorbrand in Meppen war einer der ungewöhnlichsten Brandeinsätze der vergangenen Jahre, sagte Silke Vogelbusch. Zur Brandbekämpfung auf gut 1000 Hektar waren in Spitzenzeiten gleichzeitig bis zu 1700 Feuerwehrleute, Angehörige des Technischen Hilfswerks, der Polizei, der Bundespolizei, der Rettungsdienste und der Bundeswehr am Brandort.