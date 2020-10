Bei Testfahrt einfach abgehauen

Jever Die Polizei sucht ein rotes Pedelec der Marke Kalkhoff und den Fahrer: Eigentlich sollte es eine Probefahrt sein – doch der angebliche Kunde brachte das 2899 Euro Rad nicht zurück. Am Dienstag gegen 15.30 Uhr hat laut Polizei ein Mann im Fahrradgeschäft an der Großen Wasserpfortstraße in Jever eine Probefahrt mit dem roten Damen-Pedelec nachgefragt. Und ohne, dass der Mann seine Personalien angeben musste, durfte er damit wegfahren.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet und bittet um Hinweise auf das Pedelec und den Fahrer unter Tel. 04461/92 110.