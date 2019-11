Jever Die Polizei konnte dank aufmerksamer Zeugen zwei Autofahrer in Jever ermitteln, die mit ihren Fahrzeugen andere Autos gerammt und dann weggefahren sind: Bei einem Parkrempler am Montag gegen 13.45 Uhr auf dem Landkreis-Parkplatz konnte die Polizei einen 47-Jährigen ermitteln, der mit seinem VW beim Rangieren einen BMW gerammt hat. Der Mann lebt zwar bereits seit mehreren Jahren in Deutschland, hat jedoch seine ausländische Fahrerlaubnis nicht umschreiben lassen – ihn erwartet nun nicht nur ein verfahren wegen Unfallflucht, sondern auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Bei einem zweiten Parkrempler um 14.15 Uhr auf dem Wohnmobilstellplatz an der Jahnstraße hat ein 74-Jähriger mit seinem Ford einen Baum gerammt. laut Polizei war der Parkplatz so gut wie leer. Der Baum wurde dabei beschädigt.

Einen Verletzten hat es beim Unfall am Montag gegen 18.20 Uhr auf der Schützenhofstraße gegeben: Ein 19-Jähriger hatte mit seinem Audi auf nasser Fahrbahn in der S-Kurve die Kontrolle verloren, sein Auto stieß gegen den rechten Bordstein, drehte sich, rutschte nach links über die Straße und rammte einen auf einem Grundstück geparkten Kleintransporter sowie einen dahinter parkenden Golf.

Der Beifahrer des 19-Jährigen wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht, der Sachschaden an den drei Autos wird auf 12 000 Euro geschätzt.