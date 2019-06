Jever Am Vortag hatte der Gärtner unterm Fenster noch frisch geharkt – so hinterließ der Einbrecher deutliche Fußspuren im Beet. Vielleicht hilft das der Polizei, den Bösewicht zu finden.

Unbekannte sind in der Nacht zu Freitag in die beiden Torhäuser des Schlossmuseums Jever eingebrochen. In den Torhäuschen befinden sich die Verwaltung, Besprechungszimmer und Büros.

Die Täter schlugen Fenster ein und durchsuchten die Büro-Schubladen nach Wertsachen. Reiche Beute machten sie indes nicht: Knapp 20 Euro in Kleingeld; ärgerlich vor allem, dass sie Schlüssel – unter anderem für eine Außenstelle des Schlosses und für eine Privatwohnung – mitgehen ließen.

Erst Mitte Mai hatten Einbrecher das Gerätehaus des Schlossgärtners aufgebrochen und elektrische Gartengeräte und Kleinmaschinen im Wert von rund 5000 Euro gestohlen.

Die Polizei in Jever sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum erneuten Einbruch ins Schlossmuseum oder auf die Täter geben können, unter der Telefonnummer 04461/92 110.