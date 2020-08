Blaulicht: Ehepaar auf Kirchplatz fast überfahren

Jever Immer wieder schießen Autos mit röhrenden Motoren die kurze Flamen­straat auf den Kirchplatz hinauf, und immer wieder drücken Autofahrer auf dem Kirchplatz auch in Gegenrichtung kräftig aufs Gas. Ein Ehepaar ist dabei am vergangenen Samstag am frühen Nachmittag beinahe unter die Räder geraten.

Das Ehepaar wollte gegen 13.45 Uhr gerade die Wangerstraße in Höhe Kirchplatz überqueren, als aus der Wangerstraße ein Auto mit überhöhter Geschwindigkeit und hupend auf die beiden zugerast kam, berichtete die Polizei am Montag. Das Ehepaar konnte sich gerade noch in Sicherheit bringen, jedoch wurde die 64-jährige Jeveranerin noch vom rechten Außenspiegel des Autos touchiert. Die Passantin blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit dem Schrecken davon.

Die rasante und rücksichtslose Fahrerin beschwerte sich noch lautstark aus ihrem Auto heraus und fuhr dann aber weiter in Richtung St.-Annen-Straße.

Nach der unbekannten Fahrerin sucht nun die Polizei. Die Autofahrerin soll ungefähr 50 Jahre alt gewesen sein und schulterlange Haare haben. Sie fuhr einen verblichenen, silber- und goldfarbenen Pkw, Marke und Kennzeichen sind nicht bekannt.

Die Polizei in Jever bittet Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben, sich unter Tel. 04461/92110 zu melden.