Blaulicht: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Jever Nach Hinweisen von Zeugen hat die Polizei am Samstag gegen 0.11 Uhr eine Gruppe Jugendlicher dabei ertappt, wie sie ein Bushäuschen an der Rahrdumer Straße in Jever mit Farbe besprühten. Die Polizeibeamten fanden eine Spraydose und stellten sie sicher. Bei einem 18-Jährigen konnte an den Fingern frische Farbe festgestellt werden. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Wahrscheinlich hatten die Jugendlichen zuvor auch mit roter und schwarzer Sprühfarbe eine Parkbank, einen Mülleimer und zwei Straßenschilder an Langelandstraße/Hermann-Wilbers-Weg in Jever beschmiert. Diese Sachbeschädigung wurde am Samstagvormittag angezeigt. Die Ermittlungen dauern an. Weitere Hinweise zu den Graffiti-Sprayern nimmt die Polizei Jever unter Tel. 04461/92 110 an.