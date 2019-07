Jever Um 17.35 Uhr wurde die Ortswehr Jever am Montag zu einem Böschungsbrand an der B 210 alarmiert. Dort brannte es auf einer Fläche von ca. sieben auf 20 Meter. Die Einsatzstelle lag direkt an der Abfahrt zur Landesstraße 812 in Fahrtrichtung Wittmund.

Mit vier Einsatzfahrzeugen waren 25 ehrenamtliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Jever zur Stelle und konnten den Brand unter Einsatz eines C-Rohres zügig löschen. Der Einsatz konnte um 18.15 Uhr für beendet erklärt werden.

Für die Dauer der Löscharbeiten mussten die anderen Verkehrsteilnehmer aufgrund der Sperrung des rechten Fahrstreifens eine leichte Verzögerung in Kauf nehmen.