Blaulicht: Jugendliche reißen Sitzbank aus Verankerung

Jever Zwei Jugendliche haben am Freitag gegen 23.50 Uhr eine Sitzbank, die versetzt vor der Schlosskäserei in Jever stand, aus der Verankerung gerissen. Eine an der Albanistraße stehende Frau war auf die beiden aufmerksam geworden: Sie sah die beiden, wie sie gerade versuchten, die Bank über die Schlossmauer zu wuchten, um sie im Graben zu versenken. Die Zeugin rief die Polizei, die beiden Randalierer flohen Richtung Alter Markt. Ein Täter soll eine Jacke mit auffälligen roten Applikationen getragen haben. Die Polizei sucht Zeugen und Hinweise unter Tel. 04461/92 110.

Am Freitag im Zeitraum 18 bis 18.45 Uhr beschädigte der Fahrer eines weißen Ford-Kombi nicht unerheblich ein Rolltor und eine Türzarge in einer Tiefgarage an der Steinstraße in Jever. Einem Zeugen, dem das Trümmerfeld und der beschädigte Pkw in der Tiefgarage auffiel, machte ein Foto vom Unfallauto und informierte die Polizei. Bei Eintreffen der Beamten war der schwer beschädigte Wagen nicht mehr vor Ort. Über das abfotografierte Kennzeichen wurde schnell der Fahrzeughalter ermittelt. Das Ermittlungsverfahren wird nun gegen eine 34-Jährige geführt.

