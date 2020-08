Blaulicht: Kajüte-Überfall: Polizei sucht zwei Gäste als Zeugen

Jever Nach dem Raubüberfall auf die jeversche Kneipe „Kajüte“ am Mittwochabend, 5. August, sucht die Polizei zwei Gäste als Zeugen: Kurz vor dem Überfall gegen 23.20 Uhr sollen noch zwei Gäste draußen gesessen haben, dann aber gegangen sein. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 04461/92110 zu melden.

Wie berichtet, hatte am späten Mittwochabend ein Mann mit einer weißen Gesichtsmaske die Kneipe an der Steinstraße betreten und die 74 Jahre alte Wirtin – eine Mitarbeiterin Uschi Baldos – mit einem Messer bedroht. Er nahm Bargeld aus der Kasse und verließ die Kneipe – die 74-Jährige blieb unverletzt, stand aber unter Schock.

Anders als zunächst von der Polizei mitgeteilt, soll es sich bei der weißen Maske nicht um eine Gespenstermaske wie im Film „Scary Movie“ gehandelt haben, sondern um eine einfache weiße Maske.

Der Täter soll zwischen 1,80 und 1,90 Meter groß und von kräftiger Statur gewesen sein, außerdem trug er zur Tatzeit ein schwarzes Shirt und eine schwarze Hose

Die Polizei hofft, dass den beiden Gästen oder weiteren Zeugen, möglicherweise auch schon in den Abendstunden vorher eine Person im Nahbereich der Kneipe an der Steinstraße aufgefallen ist, die sich etwa verdächtig verhielt. Hinweise von allen Zeugen nimmt das Kommissariat in Jever entgegen.