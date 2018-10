Jever Kneipenschlägerei auf dem Alten Markt in Jever: Die Polizei musste am Sonntagmorgen um 3.05 Uhr ausrücken, weil in einer Gaststätte zwei Gruppen aneinandergeraten waren. Die Schlägerei ging dann vor der Kneipe weiter. Die Polizisten nahmen bei der Schlichtung eine wechselseitige Körperverletzung auf: Ein 27-Jähriger und ein 28-Jähriger zeigten sich gegenseitig an. Der 27-Jährige zeigte sich außerdem bei der Aufnahme des Sachverhalts durch die Beamten renitent und beleidigte einen Polizisten übel. Als Folge wurde gegen ihn nicht nur ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, sondern auch wegen Beleidigung eingeleitet.

Am Freitag zwischen 16.30 und 16.35 Uhr hat eine 52-jährige Fahrerin auf dem Aldi-Parkplatz an der Wittmunder Straße beim Ausparken mit ihrem Auto ein anderes Fahrzeug angerempelt. Die Frau fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Zeuge merkte sich ihr Kennzeichen, so konnte die Polizei die Fahrerin ermitteln.

Am Donnerstagabend gegen 18.52 Uhr hat ein Brandmelder in einer Wohnung eines Mehrparteienhauses an der Straße Südergast ausgelöst. Ein Nachbar hörte das Piepen und rief Feuerwehr und Polizei. In der betroffenen Wohnung stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Kunststoffdeckel auf einem eingeschalteten Herd eingeschmolzen war und qualmte.

Die 52-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Alle übrigen Bewohner konnten unverletzt aus dem Gebäude evakuiert werden, ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden.