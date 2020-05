Blaulicht: Radfahrer erst gestreift und dann noch ausgebremst

Jever Ein Zeuge hat ihn fotografiert – nun ist die Polizei auf der Suche nach dem Mann, der am Donnerstag ab 6.15 Uhr mit Sprühlack die Fassade des Dannhalm-Theaters in Jever beschmiert hat.

Auf der Rahrdumer Straße hat am Donnerstag gegen 10.40 Uhr ein Autofahrer einen Radfahrer beim Überholen zunächst gestreift und dann ausgebremst: Laut Polizei hatte der Radler seinen Arm ausgestreckt, um dem überholenden Fahrer deutlich zu machen, dass er Abstand halten soll. Die Polizei sucht Zeugen: Tel. 04461/92 110.

Einen Akkuschrauber und mehrere Schlüssel hat ein Einbrecher gestohlen, der am Dienstag zwischen 8 und 9.30 Uhr ins ehemalige Stellwerk an der Sophienstraße eingedrungen ist. Das Gebäude wird zum Wohnhaus umgebaut. Der Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Beim Abbiegen von der Mühlenstraße auf die Anton-Günther-Straße hat am Donnerstag gegen 19.30 Uhr der Anhänger eines Gespanns einen entgegenkommenden Wagen gestreift.