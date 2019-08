Jever Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Zeugen, sich zu melden: Am Dienstag kam es um 17.05 Uhr im Einmündungsbereich Sophienstraße/Kleine Burgstraße in Jever zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos.

Die beiden Fahrzeuge waren zunächst hintereinander auf der Sophienstraße Richtung Albanistraße unterwegs. Der nachfolgende Unfallhergang konnte von den Polizisten bei der Sachverhaltsaufnahme nicht eindeutig geklärt werden, da die beiden Unfallbeteiligten unterschiedliche Angaben machen.

Der vorwegfahrende 81-jährige Fahrer erklärte gegenüber der Polizei, dass er beabsichtigt habe, in die Kleine Burgstraße abzubiegen. Weil die Fahrbahn eng ist und Gegenverkehr kam, habe er sein Auto abgebremst. Der nachfolgende 52-jährige Fahrer habe dies zu spät erkannt und sei mit seinem Auto auf seinen Wagen aufgefahren.

Der 52-Jährige erklärte der Polizei bei der Unfallaufnahme jedoch, dass beide Autos im Einmündungsbereich zum Stillstand gekommen seien. Der vor ihm fahrende Fahrer habe jedoch sein Auto zurückgesetzt und dabei sein Fahrzeug gerammt.

Beim Zusammenstoß entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. An beide Fahrer erging nun vorerst der Vorwurf der Unfallverursachung, teilt die Polizei mit. So müssen sich beide Fahrer nun weiter zum Unfallhergang äußern.

Die Polizei Jever bittet weiterhin Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall machen können, Hinweise unter Tel. 04461/ 92 110 zu melden.