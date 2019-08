Jever Am helllichten Tag hat am Donnerstag gegen 10.50 Uhr ein Einbrecher die Glaseinfassung einer Terrassentür an der Zerbster Straße zertrümmert und sich so Zutritt zum Einfamilienhaus verschafft. Doch ein aufmerksamer Nachbar reagierte sofort, als er es klirren hörte: Er schaute genau hin und beobachtete den Einbrecher. Zudem rief er die Polizei. Die Polizeibeamten konnten den flüchtenden Einbrecher in einem Gebüsch entdecken und ihn festnehmen.

„Der Nachbar ist oft der beste Schutzmann“, lobt Andrea Papenroth, Sprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland: „Bei einer schnellen Alarmierung können wir unsere Sofortmaßnahmen einleiten und wie in diesem Fall zugreifen.“

Die Beamten fanden im Rucksack des 24-Jährigen aus Jever Diebesgut – unter anderem eine Spielekonsole mit Controllern und einbruchstypisches Werkzeug wie einen Schraubendreher und Handschuhe. Das Diebesgut konnte dem Eigentümer zurückgegeben werden. Der Einbrecher wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.