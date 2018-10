Jever Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe ist am Montagvormittag bei einem Wohnhausbrand an der Mendelssohnstraße in Jever entstanden. Personen wurden bei dem Wohnhausbrand nicht verletzt.

Das Feuer brach im Dachstuhl des älteren Einfamilienhauses aus. Was den Brand ausgelöst hat, ist noch nicht geklärt, das müssen nun die weiteren Untersuchungen der Brandursachenermittler ergeben. Der Brandort wurde für die Untersuchungen polizeilich beschlagnahmt.

Die Feuerwehren aus Jever und Cleverns waren gegen 11.30 Uhr alarmiert worden, etwa zwei Stunden später war das Feuer unter Kontrolle. Das Gebäude ist bis auf weiteres unbewohnbar.

Bewohner und Nachbarn konnten nur hilflos zusehen, wie sich das Feuer durch das Gebäude fraß und Flammen und Rauch durch Fenster und das Dach schlugen. Nachbarn kümmerten sich um die schockierten Eigentümer, bis ein Notfallseelsorger vor Ort war.

Die beiden jeverschen Feuerwehren waren mit rund 40 Einsatzkräften am Einsatzort. Sieben Einsatzfahrzeuge inklusive Drehleiter waren angerückt.

Die dunkle Rauchsäule war auch von der alten Bundesstraße aus zu sehen. Feuerwehrfahrzeuge hatten sich aus Sicherheitsgründen auch auf dem Aldi-Parkplatz postiert. Das Grundstück das Brandhauses grenzt an das des Verbrauchermarktes.

Video