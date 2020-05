Bürger Halten Sich Diszipliniert An Corona-Auflagen: Ordnungsamt Jever hat kein einziges Verfahren eingeleitet

Jever Bis Anfang Mai hat das jeversche Ordnungsamt bei seinen Kontrollen auf Einhaltung der Corona-Beschränkungen kein einziges Ordnungswidrigkeitsverfahren in Jever eingeleitet. „Die Jeveraner haben sich ausgesprochen diszipliniert an die Vorgaben gehalten“, berichtete Bürgermeister Jan Edo Albers in der Ratssitzung. Er beantwortete damit eine Anfrage des Ratsmitglieds Alfons Sender (SWG).

Albers zufolge nutzten die Ordnungsamtsmitarbeiter die „direkte Ansprache“ der Jeveraner, wenn ihnen etwa auffiel, dass Sicherheitsabstände nicht eingehalten wurden. Und das habe in der Regel ausgereicht. Die Kontrollen werden ohne Polizei vorgenommen. „Das Ordnungsamt hat kein ,robustes Mandat‘ zur Durchsetzung von Maßnahmen – deshalb muss in solch einem Fall die Polizei gerufen werden“, erläuterte der Bürgermeister.

Das war ein einziges Mal der Fall: Am 3. April um 20.15 Uhr war das Ordnungsamt einem Hinweis auf Ruhestörung nachgegangen – aus einer Wohnung war laute Musik zu hören gewesen. Daraufhin rief die Stadt die Polizei, die das Treffen von vier Personen – zwei Bewohner, zwei Gäste – auflöste.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen

NWZonline-Newsletter Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich dem Datenschutzhinweis zu. Jeden Nachmittag die wichtigsten regionalen Themen des Tages.

Ein besonderer Fall ereignete sich laut Bürgermeister gleich zu Beginn des Shutdowns Mitte März: Da stand auf dem Wohnmobil-Stellplatz Jever ein Wohnmobil mit einem Kennzeichen aus Baden-Württemberg. „Die Leute mussten wir nach Hause schicken.“ Eine Ordnungswidrigkeit sei das nicht gewesen: Da nicht nachweisbar war, ob die Camper tatsächlich touristisch übernachtet haben, habe der Landkreis das Verfahren eingestellt.