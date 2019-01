Jever Trotz des couragierten Eingreifens von drei Ersthelfern kam für einen 47-jährigen Mann aus Wittmund jede Hilfe zu spät. Er war von einem 27-jährigen Wilhelmshavener am Montagnachmittag in seinem Auto in Jever entdeckt worden. Dem Wilhelmshavener war das Fahrzeug aufgefallen, da es mit laufendem Motor am Straßenrand stand.

Der Fahrzeugführer zeigte keine Lebenszeichen, woraufhin der Ersthelfer einen 21-Jährigen aus Wittmund bat, einen Notruf abzusetzen. Gemeinsam mit einer 25-jährigen Passantin aus dem Wangerland konnten sie – unter Anleitung des Notrufannehmers – den Insassen aus dem Fahrzeug bergen. Die vom Notrufannehmer angeleiteten Reanimationsversuche blieben allerdings erfolglos. Obwohl die Ersthelfer umgehend handelten, verstarb der 47-Jährige noch am Einsatzort. Die Todesursache ist bislang ungeklärt.