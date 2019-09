Jever Alarm an der Heinrich-Schütte-Straße in Jever: Dort hatte am Montagnachmittag ein Bagger bei Erdarbeiten eine Gasleitung beschädigt. Das austretende Gas sammelte sich in der Garage und im Wohnhaus, teilt die Freiwillige Feuerwehr mit.

Weil Windstille herrschte, war auch auf den Nachbargrundstücken deutlicher Gasgeruch wahrnehmbar. Die alarmierte Feuerwehr richtete umgehend eine Sperrzone ein und evakuierte mit Hilfe der Polizei die umliegenden Häuser. Unter Atemschutz und mit einem Gaswarnmessgerät ausgerüstet, rückte ein Trupp der Feuerwehr vor und stellte eine erhöhte Gaskonzentration in der Umgebung der beschädigten Leitung fest.

Nach Eintreffen eines Mitarbeiters von EWE konnte das Gasleck verschlossen und die betroffenen Bereiche des Wohnhauses und der Garage quergelüftet werden. Erneute Messungen im Anschluss ergaben keine nachweisbaren Gasrückstände mehr, so dass die Sperrzone aufgehoben werden konnte und die Bewohner in ihre Häuser zurückkehren durften. Zwölf ehrenamtliche Kräfte der Feuerwehr Jever waren im Einsatz.