Feuerwehr: Eine lebenslange Berufung

Jever Für den Jeveraner Erik Reck war früh klar, was er werden wollte: Berufsfeuerwehrmann. Bürgermeister Jan Edo Albers ernannte Erik Reck zum vierten Mal in Folge zum stellvertretenden Ortsbrandmeister der Ortswehr Cleverns. Rund 22 Jahre Amtszeit hat Reck schon hinter sich; Bürgermeister Albers hob seine „ganz außergewöhnliche Tätigkeit als Urgestein der jeverschen Feuerwehr und die hervorragende Zusammenarbeit“ hervor.

Erik Reck (63), ist seit 49 Jahren Mitglied der Ortswehr Cleverns der Feuerwehr Jever: Am 17. Dezember 1972, ein Tag nach seinem 16. Geburtstag, begann seine berufliche Laufbahn bei der Ortswehr Cleverns, wo bereits sein Vater aktiv war. Im Hauptberuf war Reck Werksfeuerwehrmann. Sein Schwiegersohn ist derzeitiger Ortsbrandmeister in Cleverns – und hält sich selbst bei der Feierstunde am Donnerstag im Graf-Anton-Günther-Saal nicht mit launigen Kommentaren zurück.

Der 63-Jährige ist bereits Träger der Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbands für langjährige Dienstzeit. Verliehen wurde ihm diese vor neun Jahren. Am 31. Dezember 2023 endet Erik Recks vierte Amtszeit. Mit Sicherheit wird er auch darüber hinaus als Brandmeister tätig sein.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen