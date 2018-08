Jever Soeben vom zweiten Fehlalarm am Freitagabend zurückgekehrt, übte die Ortsfeuerwehr Cleverns nur wenige hundert Meter entfernt vom vermeintlichen Einsatzobjekt im Rahmen des 14-tägigen Ausbildungsbetriebes einen Gefahrguteinsatz. Denn die Ortswehr weiß: Wer viel übt, ist für den Ernstfall gewappnet. Dafür probten die Besatzungen des Löschgruppenfahrzeugs und des Tanklöschfahrzeugs auf dem Abwasserreinigungsgelände der EWE Am Hillernsen Hamm in Jever.

Vorkehrungen einleiten

Im Landkreis Friesland ist mit dem Gefahrgutzug – ein Zusammenschluss von Fachkräften innerhalb des Kreisgebiets – der Einsatz bei gefährlichen Gütern und darüber hinaus gesichert. Mitunter kann es aber bis zu einer Dreiviertelstunde dauern, bis die Spezialisten an der Einsatzstelle eintreffen.

Für die Ortsfeuerwehren bedeutet das, an der Einsatzstelle „Ersthilfe“ zu leisten und alle Vorkehrungen für den Einsatzbeginn der Spezialisten einzuleiten.

Gruppenführer Uwe de Neidels, im Beruf Chemiemeister in einem Wilhelmshavener Chemieunternehmen, hatte die Übung am Freitag detailliert für das weitläufige Areal der Kläranlage ausgearbeitet. Beratend stand ihm dazu der stellvertretende Abwassermeister Matthias Schorch zur Seite.

Die angenommene Gefahrenlage für die Übung: Bei Reinigungsarbeiten im Gebäude ist es zu einem Unfall gekommen. Eine Person war beteiligt – und außerdem trat ein unbekannter Gefahrstoff aus.

Entsprechend der Feuerwehr-Dienstvorschrift traten die Einsatzkräfte dazu am Bereitstellungsort mit Blick auf das Schadensobjekt an, erhielten eine kurze Lageeinweisung der die Einsatzbefehle folgten. „Auch wenn viele Einsatzkräfte meinen, dass das ja alles viel zu theoretisch ist und man im Einsatz dafür keine Zeit hat“, übte der langjährige Brandmeister de Neidels diese oftmals vernachlässigte Angriffsform.

Nicht im Chaos enden

„In den ersten Minuten beim Einsatz das Richtige zu tun, ist ausschlaggebend für den Erfolg. Für diesen stressigen Zeitraum sind umfassende Informationen als Einsatzbefehl für die Mannschaft wichtig, um nicht im Chaos zu enden“, ergänzte der stellvertretende Ortsbrandmeister Erik Reck. Gleichwohl erhöht ein geordneter Einsatzablauf die Sicherheit der Kräfte und verringert Einsatzfehler, die in der Hektik entstehen.

Festzustellen, ob Menschen und Tiere in Gefahr sind, ist die wichtigste Anfrage bei der Beurteilung der Lage. Und so wurde auch bei dieser Übung die Personensuche eingeleitet.

Dazu rüstete sich der 1. Angriffstrupp mit einem leichten Chemieanzug aus und legte Atemschutzgeräte an. Zeitgleich wurde für den Brandschutz die Wasserförderung aufgebaut, der Schaumangriff vorbereitet und ein Pulverlöscher bereitgestellt.

Manöverkritik

Bei der sich anschließenden Manöverkritik im Clevernser Gerätehaus wurde die Einsatzübung an der Kläranlage als wesentliche Hilfe für den Ernstfall gewertet. Die Herausforderung, mit den eigenen Mitteln einen Gefahrguteinsatz bis zum Eintreffen der Spezialkräfte vorzubereiten, hat diese Übung erfüllt, so dass die Spezialkräften des Gefahrgutzuges Friesland den weiteren Einsatzverlauf ohne Zeitverlust übernehmen können.