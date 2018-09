Jever Es ist gute – und wichtige – Tradition, dass die Stadt Jever den Einsatzkräften ihrer beiden Feuerwehren für ihr Engagement dankt: „Sie setzen Ihre Gesundheit und oft auch Ihr Leben aufs Spiel, damit die Bürgerinnen und Bürger sicher sind“, betonte Bürgermeister Jan Edo Albers beim Heringsessen. Doch nicht nur mit dem gemeinsamen Schmaus im Schützenhof drücke die Stadt ihre Dankbarkeit aus, sondern auch dadurch, dass sie sich bemühe, die Feuerwehren bestmöglich mit Handwerkszeug, Fahrzeugen und Räumen auszustatten, sagte Albers.

Ehrungen langjähriger Mitglieder Folkert Rienits, Mitglied der Ortswehr Cleverns, wurde für mehr als 40 Jahre in der Freiwilligen Feuerwehr mit dem Ehrenzeichen des Landesfeuerwehrverbands ausgezeichnet. Genau genommen sei er bereits 40 Jahre, sechs Monate und 27 Tage aktiv in der Feuerwehr, sagte stv. Kreisbrandmeister Olaf Fianke. Als Landwirt sei er insbesondere bei Tierrettungen gefragt und wichtig. Gerd Wilken, Mitglied der Ortswehr Cleverns, erhielt für seine Verdienste in fast 44 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr – „genau sind es 43 Jahre, sieben Monate und 14 Tage“, so Fianke – die silberne Nadel des Oldenburgischen Feuerwehrverbandes. Auch die Stadt Jever würdigt das Engagement der Feuerwehrleute: Beiden überreichte Bürgermeister Jan Edo Albers Ehrenurkunden und Präsente. Aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung übernommen wurden Thies Janßen, Florian Palmer, Julina Reger und Annika Harjen. Drei von ihnen verstärken die Ortswehr Jever, einer Cleverns.

Mehr als 100 Einsatzkräfte aus den Ortswehren Jever und Cleverns, dazu die Altersabteilung und Mitglieder der Jugendwehr, Vertreter von THW und Deutschem Roten Kreuz, von Stadtrat und Verwaltung füllten den Saal des Schützenhofs.

Albers berichtete über die aktuellen Planungsstände bei Erneuerung des Fuhrparks und Sanierung und Umbau der Feuerwehrgerätehäuser:

• gerätehäuser

Wegen einiger Verzögerungen nach Schwierigkeiten finanzieller Art – der Umbau der Feuerwache Cleverns wird um 65 Prozent teurer als geplant – wurden die Arbeiten sowohl in Cleverns als auch in Jever um je ein Jahr geschoben: „Wir können inzwischen relativ optimistisch den Fahrplan einschätzen“, sagte Albers: Noch in diesem Jahr wird die Entwurfsplanung für Cleverns abgeschlossen sein, im ersten Quartal 2019 erfolgt die Ausschreibung der Arbeiten und Ende 2019 sollen Umbau und Erweiterung in Cleverns abgeschlossen sein.

„Wir wollen das Umbau-Konzept, das gemeinsam mit der Feuerwehr Cleverns entwickelt wurde, bestmöglich umsetzen – trotz höherer Kosten“, betonte Albers. Sollte es Änderungen geben, würden auch die mit der Spitze der Ortswehr abgesprochen werden.

Die Umbau- und Sanierungsplanungen für das Feuerwehrgerätehaus Jever sollen 2020 „durchgezogen“ werden, sagte der Bürgermeister. Die Feuerwehr-Unfallkasse habe der Stadt dazu bis 2021 zeit gegeben – „das ist eine klare Vorgabe und wir sind bereit, sinnvolle Änderungen umzusetzen“, sagte Albers.

• Fuhrpark

Zur Erneuerung des Fuhrparks teilte der Bürgermeister mit, dass der neue Einsatzleitwagen für die Ortswehr Jever Ende November auslieferungsbereit ist. Das LF 10 – das Löschfahrzeug wird das Clevernser LF 8 ersetzen – ist ausgeschrieben. Auch hier sorge die Stadt planmäßig für Ersatz, so Albers.

„Daran wird deutlich: Stadtrat und Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürgern Jevers sind die Freiwilligen Feuerwehren unendlich wichtig: Wir alle wissen, was wir an Euch haben“, betonte Albers.

Stadtbrandmeister Olaf Rieken gab den Dank zurück. „Wir sind guter Dinge, dass wir beim Heringsessen 2019 schon von Fortschritten beim Umbau der Feuerwache Cleverns reden können. Und wir sind sicher, dass der Umbau nicht ausgeht wie der Flughafen Berlin“, scherzte er.

Wenn der neue Einsatzleitwagen Anfang Dezember in Jever eintreffe, habe die Feuerwehr modernstes Equipment. Das Clevernser LF 10 werde für Ende 2019 erwartet – „und parallel laufen dann schon die Planungen für das neue LF 20, das Ende 2020 in Jever erwartet wird“, berichtete Rieken.

Bei seinem Blick aufs bisherige Einsatzjahr nannte er 99 Einsätze – „das entspricht in etwa dem Niveau der Vorjahre“. Der schwierigste Einsatz sei der Unfall auf der B 210 mit mehreren Toten und Verletzten gewesen.

„Brandmeldeauslösungen und Türöffnungen nehmen bedenklich zu“, berichtete Rieken. Und dann beschäftige die Feuerwehr auch noch der Moorbrand in Meppen: „Und das wird auch noch eine Weile so bleiben“, sagte er.

Der Stadtbrandmeister freute sich, dass die Einsatzabteilungen auch in diesem Jahr vier angehende Feuerwehrleute aus der Jugendwehr übernehmen können. „Danke an Sabine Stratmann und ihr Betreuerteam: Wir können dank Eurer guten Arbeit unsere Reihen auffüllen“, betonte Olaf Rieken.