Jever In zwei Reihen stehen sie: Feuerwehr-Oldtimer aus Friesland, aus Ostfriesland und aus dem gesamten Oldenburger Land. Und dazwischen die Vorgänger der Löschfahrzeuge – von Pferden gezogene Handdruckspritzen – und als Beispiele für die Moderne die Einsatz-Fahrzeuge der Feuerwehren Jever und Cleverns.

„Ich bin selbst überrascht, wie viele Fahrzeuge hier stehen“, sagt Dieter Vahlenkamp, Vorsitzender der Abteilung Feuerwehrmuseum des Oldenburgischen Feuerwehrverbands. Denn bis zuletzt war das ihm und seinen rund 20 Mitstreitern, die den Tag der offenen Tür zum 20-jährigen Bestehen des Museums an der Florianstraße organisiert haben, nicht bekannt.

Unterstützt von den Kräften der Feuerwehren Jever und Cleverns, der Kinder- und der Jugendfeuerwehr sowie dem Spielmannszug hat die Abteilung Feuerwehrmuseum das ganze Spektrum der Feuerwehrgeschichte dargestellt. 1999 war der Verein der Feuerwehr-Oldtimerfreunde gegründet worden. Im Jahr 2000 konnte der Verein zur Ausstellung der Oldtimer den alten Güterschuppen kaufen, mit Hilfe der Öffentlichen Versicherung wurde er saniert und umgebaut und am 16. Mai 2004 als Museum eröffnet. Doch schnell platzte die Halle aus allen Nähten – eine Erweiterung musste her. Um die Finanzierung zu stemmen, fusionierte das Museum mit dem Oldenburgischen Feuerwehrverband.

So lobte Regierungsbrandmeister Dieter Schnitjer das Museum als wichtigen Rückblick in die Geschichte des Brandschutzes und dankte allen Sponsoren, besonders aber Vahlenkamp und Ingo Theilen an der Spitze der Abteilung Feuerwehrmuseum. Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers nannte das Museum ein „leuchtendes Beispiel ehrenamtlichen Engagements“: „Ihr seid mit Herzblut und viel Leidenschaft dabei.“ Landrat Sven Ambrosy nannte die Freiwilligen der Feuerwehren „Helden des Alltags“: „Ihr habt die Pflicht selbst gewählt – das ist wahrer Bürgersinn.“ Die Kommunen seien in der Pflicht, die Feuerwehren gut auszustatten. Dass sie diese Pflicht erfüllen, zeigten die ausgestellten Fahrzeuge und Gerätschaften.