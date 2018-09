Jever Beim letzten Mal haben sie vom Rand aus zugeschaut, dieses Mal stellten Larissa Evers und ihre Kinder Mia und Rune von vornherein klar: sie springen auch mit ins Wasser – egal, wie das Wetter wird. Schließlich wollten sie Hund Emma nicht alleine schwimmen lassen.

Zum zweiten Mal hatte Roswitha Knieling im Freibad Jever das Hundeschwimmen organisiert. Damit das Bad für die Hunde-Gesundheit unbedenklich ist, wurde das Wasser einige Tage vorher nicht mehr gechlort. Die Einnahmen gehen an den Förderverein Freibad Jever.

Bereits im letzten Jahre waren etwa 50 Hunde dabei. Während es da aber in Strömen regnete, schien an diesem Samstag die Sonne – und nach einer halben Stunde waren schon fast 50 Hunde im und am Wasser. „Ich denke, wir knacken die Zahl vom letzten Jahr“, sagte Roswitha Knieling freudig.

Zwei der Hunde: Henry und Lines, ein Neufundländer und ein Leonberger, die gemeinsam mit Frauchen Heike Keucher dabei waren. „Die beiden sind immer gerne im Wasser. Da haben sie richtig Spaß“, sagte sie. „Wobei Henry nicht ganz so mutig ist.“ Nur langsam näherte er sich dem Wasser.

Auch dem einjährigen Rocky ist das Wasser noch nicht ganz geheuer. „Obwohl er als Labrador eigentlich ziemlich gerne schwimmt“, sagt Saskia Schoof, die vom Rand aus zuschaute.

Vielleicht springt Rocky ja später noch rein, denn für diejenigen, die sich nicht ganz sicher sind, hatte Roswitha Knieling eine Geheimwaffe: Leberwurst aus der Tube. Damit lockte sie den ein oder anderen Hund ins kühle Nass – und wenn die dann erst einmal drin waren, war alles halb so wild.

Labrador Mix Emma brauchte nur etwas Ansporn von ihrer Familie Evers, da sprang sie auch schon mit einem Satz ins Wasser – und wurde bejubelt. „Wir sind ohnehin Freibad-Gänger. Toll, dass der Hund jetzt auch mit reinspringen darf“, sagte Larissa Evers. Für sie und ihre Kinder Mia und Rune stand da schon fest: im nächsten Jahr sind sie auf jeden Fall auch wieder dabei.

Antje Brüggerhoff https://www.nwzonline.de/autor/antje-brueggerhoff Agentur Hanz

Redaktion Jever Tel: 04461 965312 Lesen Sie mehr von mir

Sehen Sie ein Video unter www.youtube.com/nwzplay