Jever Als 1994 der Einsatzleitwagen (ELW) an die Freiwillige Feuerwehr Jever übergeben wurde, da durfte der damalige Stadtbrandmeister Helmer Schönheim ihn in Betrieb nehmen. „Ich freue mich, dass ich nun auch seine Außerdienststellung erlebe – ich habe viele Erinnerungen an ihn“, sagte Schönheim.

Nach dreijähriger Planung hat Jevers Bürgermeister Jan Edo Albers der Feuerwehr am Samstag den neuen ELW offiziell übergeben. „Ich wünsche Euch, dass das neue Fahrzeug dem gerecht wird, was Ihr von ihm erwartet“, sagte er.

Der Einsatzleitwagen Der neue ELW wurde von der Firma BOS in Haren gebaut. Es handelt sich um einen Mercedes Sprinter mit 163 PS Motor und Automatikgetriebe. Er hat 5 Tonnen Eigengewicht und ist 7,36 Meter lang. Im Heck ist der Funkarbeitsbereich mit zwei Arbeitsplätzen eingerichtet. Eine Schiebetür trennt ihn vom Besprechungsraum für vier Personen im vorderen Bereich. Auch dort steht ein Computer mit Internet-Zugang. Zur Ausstattung gehört zudem ein pneumatischer Antennen- und Lichtmast. Die Kosten für den ELW belaufen sich auf knapp 150 000 Euro. Der Förderverein der Freiwilligen stattete den ELW mit fünf Monitoren, drei Funk-Tastaturen und Drucker sowie einer dreiteiligen Sitzgarnitur für insgesamt 1500 Euro aus.

Dass ein größerer ELW notwendig ist, war beim Großbrand beim Farbenhersteller Biopin im Frühjahr 2015 mehr als deutlich geworden. Das bisherige ELW bot einfach nicht ausreichend Platz und auch nicht die Möglichkeiten, die heute für die Einsatzleitung notwendig sind. „Das alte ELW hatten wir immer wieder selbst an- und umgebaut. Doch der Digitalfunk und weitere Technik waren nicht mehr unterzubringen“, berichtete Stadtbrandmeister Olaf Rieken.

Digitalfunk, Computerarbeitsplätze und jede Menge Dokumentationsarbeit sind heute bei Einsätzen unumgänglich, so Rieken. „Und mit dem Internetzugang brauchen wir nicht mehr so viele Bücher in den Einsatz mitzuschleppen.“

Das neue Fahrzeug sei eine Verpflichtung an die Freiwillige Feuerwehr, es so effektiv wie möglich einzusetzen, sagte Rieken. Er dankte Stadtrat und Verwaltung dafür, dass sie den Masterplan verlässlich abarbeiten, dem Förderverein für die Zusatzausstattung und Ortsbrandmeister Andreas Neeland und der Arbeitsgruppe für die Planung des ELW. „Wir haben kein aktuelles Fahrzeug, sondern ein zukunftssicheres“, betonte Rieken.