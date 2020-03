Jever Ein Blick zurück und nach vorn: Stadtjugendfeuerwehrwartin Sabine Stratmann und Kinderfeuerwehrwartin Bianca Rieken sind stolz auf ihre kleinen und etwas größeren angehenden Brandschützer. Bei der Jahreshauptversammlung im Rathaus berichtete Sabine Stratmann von der – so gestand sie ein – mühsamen Unterweisung in die Unfallverhütungsvorschrift, vom ersten gemeinsamen Blaulichttag der Städte Jever und Schortens, an dem die Jugendwehr teilnahm, vom siebten Platz beim Kreisentscheid und vom Zeltlager des Oldenburgschen Feuerwehrverbands in Hooksiel. Die Jugendfeuerwehr zählt 17 Mitglieder, im Lauf des Jahres sollen drei weitere hinzukommen.

Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr haben 2019 insgesamt 778 Stunden und 23 Dienste absolviert, erzählte Kinderfeuerwehrwartin Bianca Rieken stolz. Derzeit sind es 16 Kinder, die sich als Mini-Feuerwehrleute behaupten und Wissenswertes über Brandschutz, Erste Hilfe und den verantwortungsbewussten Umgang mit Umwelt und Natur lernen.

Ziel von Stratmann und Rieken ist, mit Kinder- und Jugendfeuerwehr den Einsatzabteilungen den äußerst wichtigen Nachwuchs auch in Zukunft zu sichern. Schließlich können die Kleinsten von der Kinder- in die Jugendfeuerwehr und später auch in die Einsatzabteilung wechseln – so wie der 16-jährige Philip Bruns: Er hat die Leistungsspange absolviert und wechselt am 20. März von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung der Ortswehr Jever.

Eine Menge gelernt haben Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr auf jeden Fall: Bei der Kinderfeuerwehr erhielten 14 Kinder Urkunden und „Flämmchen“-Abzeichen, zwei Kinder neben der Urkunde einen „Brandfloh“. Bei der Jugendfeuerwehr konnten Laura Richter mit 231 Dienststunden und Jonas Voss mit 295 Dienststunden ausgezeichnet werden.

Auch dieses Jahr sind erneut viele Aktionen, Ausflüge und lehrreiche Seminare für die angehenden Brandschützer geplant. So wird der diesjährige Kreisentscheid am 7. Juni in Bockhorn stattfinden, an dem auch die jeversche Jugendfeuerwehr mit Elan teilnehmen wird. Es gibt weiterhin Seifenkistenrennen, Tagestouren, Geo-Caching und die Vergabe der „Jugendflammen“.